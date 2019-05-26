Kanarya evinde uçuyor
Sarı-Lacivertli takım, ligde son 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik alıp hiç yenilmedi. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde de ligde 27 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
FENERBAHÇE bu sezon sıkıntılı günler yaşasa da kendi evinde aldığı puanlarla ligi üst sıralarda bitirdi. Sarı-Lacivertli takım evinde Ankaragücü’ne 3-1 yenildikten sonra evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında kaybetmedi. Kanarya bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Fener, Galatasaray’ın (35 maç) ardından ligde devam eden en uzun serinin sahibi oldu.Kanarya ayrıca Teknik Direktör Ersun Yanal ile ligde iç sahada hiç kaybetmedi. Yanal yönetiminde Sarı-Lacivertli ekip 27 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
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