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Kanarya evinde uçuyor

Sarı-Lacivertli takım, ligde son 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik alıp hiç yenilmedi. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde de ligde 27 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

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FENERBAHÇE bu sezon sıkıntılı günler yaşasa da kendi evinde aldığı puanlarla ligi üst sıralarda bitirdi. Sarı-Lacivertli takım evinde Ankaragücü’ne 3-1 yenildikten sonra evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında kaybetmedi. Kanarya bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Fener, Galatasaray’ın (35 maç) ardından ligde devam eden en uzun serinin sahibi oldu.Kanarya ayrıca Teknik Direktör Ersun Yanal ile ligde iç sahada hiç kaybetmedi. Yanal yönetiminde Sarı-Lacivertli ekip 27 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

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