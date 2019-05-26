Kanarya evinde uçuyor

FENERBAHÇE bu sezon sıkıntılı günler yaşasa da kendi evinde aldığı puanlarla ligi üst sıralarda bitirdi. Sarı-Lacivertli takım evinde Ankaragücü’ne 3-1 yenildikten sonra evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında kaybetmedi. Kanarya bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Fener, Galatasaray’ın (35 maç) ardından ligde devam eden en uzun serinin sahibi oldu.Kanarya ayrıca Teknik Direktör Ersun Yanal ile ligde iç sahada hiç kaybetmedi. Yanal yönetiminde Sarı-Lacivertli ekip 27 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik aldı.