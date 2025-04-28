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Spor

Kanarya ikinci devrede açılıyor! En çok gol son 45 dakikada

Süper Lig'de 75 puan ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bunun 20'sini geriye düştüğü maçları çevirerek hanesine yazdırdı. Sarı lacivertli ekip bu sezonki maçların ilk yarılarında 34 gol kaydederken ikinci yarılarda ise 46 kez gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...

AKŞAM28 Nisan 2025 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
Kanarya ikinci devrede açılıyor! En çok gol son 45 dakikada
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Süper Lig'de şu ana kadar 75 puan toplayan Fenerbahçe, bunun 20'sini geriye düştüğü maçları çevirerek hanesine yazdırdı. Kanarya, deplasmanda Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'yı yenik duruma düşmesine rağmen mağlup etmeyi başardı. Fırtına'ya karşı Amrabat 90+12'de zaferi getirdi. Konyaspor müsabakasında ise Tadic, 60. dakikada skoru belirledi. Gaziantep'te ise Talisca, Fred ve Dzeko sahne aldı. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de ise Göztepe, Rizespor ve yine Trabzonspor'a karşı geriden gelerek kazandı.

Mourinho'nun öğrencileri, 1-0 geride kapattığı ilk yarının ardından Talisca'nın şov yaptığı maçta Trabzon'u 4-1 yendi. Göztepe karşılaşmasında ise En-Nesyri 2 golle parladı, Oğuz Aydın da rakip fileleri sarstı. En-Nesyri, Rize karşısında 89. dakikada 3 puanı getiren isim oldu. Jose Mourinho, bu 6 karşılaşmanın 4'ünde ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Portekizli teknik adam, yaptığı hamlelerin karşılığını aldı. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maçların ikinci yarısında, ilk 45'e göre daha fazla gol attı. İkinci devrede 46 kez rakip fileleri sarsan Kanarya, ilk yarıda 34 gol sevinci yaşadı. SarıLacivertliler 90+'da ise 3 kez gol attı.

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