Kanarya, Kasımpaşa virajında! Kasımpaşa-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
SÜPER Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve küme düşme korkusu yaşamaya devam eden Fenerbahçe bugün Kasımpaşa’ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Geçen hafta sahasında son dakika golüyle Trabzon önünde 1 puanı kurtaran Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa’dan galibiyetle dönerek rahat bir nefes almayı hede iyor. İki ekip arasında geride kalan 31 maçtan 24’ünü Fener, 3’ünü Kasımpaşa kazanırken, 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda Kadıköy’de oynanan maç 2-2 bitmişti. Kanarya, rakibiyle ligde oynadığı son 12 karşılaşmada mağlup olmadı.
MUHTEMEL 11’LER:
KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Josue Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Khalili, Hajrodinovic, Trezeguet, Koita
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustender, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Valbuena, Mehmet Ekici, Soldado
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