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Kanarya, Kasımpaşa virajında! Kasımpaşa-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

SÜPER Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve küme düşme korkusu yaşamaya devam eden Fenerbahçe bugün Kasımpaşa’ya konuk olacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Geçen hafta sahasında son dakika golüyle Trabzon önünde 1 puanı kurtaran Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa’dan galibiyetle dönerek rahat bir nefes almayı hede iyor. İki ekip arasında geride kalan 31 maçtan 24’ünü Fener, 3’ünü Kasımpaşa kazanırken, 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda Kadıköy’de oynanan maç 2-2 bitmişti. Kanarya, rakibiyle ligde oynadığı son 12 karşılaşmada mağlup olmadı.

MUHTEMEL 11’LER:

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Josue Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Khalili, Hajrodinovic, Trezeguet, Koita

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustender, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Valbuena, Mehmet Ekici, Soldado

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