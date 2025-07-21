Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz'de devam eden sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında ülkenin ikinci lig takımlarından Uniao de Leiria ile karşı karşıya geldi.

Estadio Municipal de Albufeira'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

Jose Mourinho'nun ekibine galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada kendi kalesine Ze Vitor ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Lacivertliler Portekiz'de ikide iki yaptı.

Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.