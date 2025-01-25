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Spor

Kanarya transferde hız kazandı! Fenerbahçe'de hedef Angelo Preciado

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertliler, Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki Angelo Preciado ile ilgileniyor.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 14:13 - Güncelleme:
Kanarya transferde hız kazandı! Fenerbahçe'de hedef Angelo Preciado
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Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Bolavip'te yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki Angelo Preciado ile ilgileniyor.

İNGİLİZ EKİPLERİNE RET

İngiltere'den Everton ve Brentford gibi ekiplerin de daha önce Preciado için teklif yaptığı ancak Sparta Prag'ın gelen teklifleri düşük bularak kabul etmediği belirtildi.

Preciado için ayrıca Brezilya'dan Flamengo ve Arjantin'den Boca Juniors'un da adının geçtiği ancak transfer için somut bir gelişme olmadığı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ

Preciado'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sparta Prag'ta bu sezon 12 maçta süre bulan Angelo Preciado, 3 asist yaptı.

OSAYI SAMUEL YERİNE Mİ?

Fenerbahçe için Angelo Preciado'nun adının geçmesi Osayi Samuel ile ayrılık iddialarını da gündeme getirdi.

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi Samuel ile yeni sözleşme imzalamadı.

Fenerbahçe'de Preciado'nun gündeme gelmesi, Osayi Samuel'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin arttığı şeklinde yorumlandı.

SAĞ KULVARI KULLANIYOR

Preciado, tıpkı Osayi Samuel gibi sağ kantta; bek, kanat bek ve açık olarak forma giyebiliyor.

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