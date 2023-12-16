İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kanarya'da Afrika Kupası endişesi! İşte ülkesine gidecek olan futbolcular
Spor

Kanarya'da Afrika Kupası endişesi! İşte ülkesine gidecek olan futbolcular

13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupası, Fenerbahçe'yi kötü etkileyecek. Sarı lacivertlilerin iki önemli yıldızı Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in ülkelerine gidecek olması teknik direktör İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor. İşte detaylar...

16 Aralık 2023 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
Kanarya'da Afrika Kupası endişesi! İşte ülkesine gidecek olan futbolcular
ABONE OL

Afrika Uluslar Kupası'nın iklim koşulları nedeniyle sezon ortasında yapılması, birçok kulübü zor durumda bırakıyor. Turnuva bu kez 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi'nde düzenlenecek.

İŞTE ÜLKESİNE GİDECEK OYUNCULAR

Fenerbahçe de ilk 11'in iki önemli oyuncusunu Afrika Uluslar Kupası'nda gönderecek: Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel... Samuel, Nijerya Milli Takımı ile A Grubu'nda ev sahibi Fildişi, Ekvador Ginesi ve Gine-Bissau'yu karşı mücadele edecek.

Yeşil beyazlılar grubu ilk 2 içerisinde tamamlarsa, Samuel'in macerası devam edecek. Djiku'lu Gana ise Mısır, Yeşil Burun Adaları ve Mozambik'in yer aldığı B Grubu'nda oynayacak. Başarılı stoperin sakatlığı döneminde Fenerbahçe savunması fazlasıyla aksamıştı.

GRUP ETABI 14-22 OCAK'TA

Djiku'nun turnuvaya gideceği dönemde İsmail Kartal'ın temennisi, Rodrigo Becao'nun sahalara dönmesi. Başarılı teknik adam, Brezilyalı öğrencisinin ocak ayının ortasında idmanlara başlamasını beklediğini söylemişti. Hem Gana hem de Nijerya'nın grup maçları 14-22 Ocak arasında. Final 11 Şubat'ta oynanacak.

  • fenerbahçe
  • afrika kupası
  • alexander djiku
  • Bright Osayi-Samuel

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.