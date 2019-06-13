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Kanarya’da Boyd sesleri

Rize’den Muriç için cevap bekleyen Fenerbahçe listeye yeni bir isim ekledi. Sarı-Lacivertliler, Guimaraes’le sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki golcü ile el sıkıştı. Geçen sezon A.Gücü’nde kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd’un yıllık 1 milyon euroya ‘evet’ dediği öğrenildi.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, transferde öncelikle forvet sorununu çözmek için çaba harcıyor. İslam Slimani ile sezon bitmeden, Roberto Soldado ile lig bittikten sonra yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, ilk teklifi Vedat Muriç için Çaykur Rizespor’a yapmıştı. Karadeniz ekibinden 24 yaşındaki Kosovalı forvet için cevap bekleyen Kanarya, listesine geçen sezon A.Gücü’nde kiralık oynayan Tyler Boyd’u dahil etti.

MURİÇ OLMAZSA BOYD İMZA ATACAK

Fener’in, Portekiz Ligi ekiplerinden Guimaraes’le olan sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Yeni Zelanda asıllı ABD’li Boyd’la menajeri aracılığı ile teklif götürdüğü ve prensipte anlaştığı belirtiliyor. Kiralık olarak forma giydiği A.Gücü ile Süper Lig’de 14 maça çıkan ve 6 gol atıp, 4 de asist yapan Boyd’un kendisine yapılan yıllık 1 milyon euroluk teklife “Evet” dediği öğrenildi. Yönetim, Muriç’ten olumsuz cevap alırsa sol kanatta da oynayabilen 24 yaşındaki oyuncuya imza attıracak.

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