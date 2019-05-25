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Kanarya’da Eljif zirvesi

Avrupa’dan birçok talibi olan Makedon futbolcunun babası Cevat Elmas, “Yönetim ile bir toplantı yapacağız. Hem Fener, hem Eljif için en iyi çözümü bulacağız” dedi.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’NİN genç yıldızı Eljif Elmas’ın kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’dan birçok kulübün peşinde olduğu Makedon futbolcunun aynı zamanda temsilciliğini de yapan babası Cevat Elmas, “Eljif’in geleceği için bir çok spekülasyon yapılıyor. Teklifler geliyor. Ancak Eljif’nin 2022’ye kadar Fenerahçe ile anlaşması var. Bu nedenle onu isteyen kulüp öncelikle Fenerbahçe ile görüşmek zorunda. Biz de bu yaz döneminde yönetim ile bir toplantı yapacağız. Birlikte karar vereceğiz. Hem Fenerbahçe için, hem de Eljif için en doğru kararı vereceğiz” dedi.

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