Kanarya’da ilk 11 savaşı büyüyor
SEZON başından bu yana sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal, bu kez performansı yükselen oyunculara yer bulmaya çalışıyor.
- Star Spor
Son dönemde Sadık, Zanka’dan formayı kaparken, Yanal cezası biten Dirar’ı sağ açık için hazırlıyor. Bu durumda Ozan Tufan ve Tolga Cigerci’ye yer arayan Ersun Hoca, son maçlarda golleriyle dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan’ı da 11’e monte etmeye çalışıyor.
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