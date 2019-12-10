Kanarya’da ilk 11 savaşı büyüyor

Son dönemde Sadık, Zanka’dan formayı kaparken, Yanal cezası biten Dirar’ı sağ açık için hazırlıyor. Bu durumda Ozan Tufan ve Tolga Cigerci’ye yer arayan Ersun Hoca, son maçlarda golleriyle dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan’ı da 11’e monte etmeye çalışıyor.