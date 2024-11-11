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Spor

Kanarya'dan dört dörtlük maç! Fenerbahçe milli araya mutlu girdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya bu skorla zirve takibini sürdürürken milli araya mutlu girdi. İşte detaylar...

Akşam11 Kasım 2024 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
Kanarya'dan dört dörtlük maç! Fenerbahçe milli araya mutlu girdi
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12. dakikada Çağlar sekerek çıktı yerine Djiku girdi.

Osayi Samuel, Fenerbahçe'deki 100. maçına çıktı.

1. golde VAR iptale, ikincide penaltıya çağırdı.

Mourinho sürpriz kadro sürdü, Kanarya; dişli takımlardan Sivas'a beklenenden baskılı başladı. Kanatlar, sık sık Nesyri'ye yüksek attı. Faslı ise çok zamanlama hatası yaptı. Sağdan Tadic, Osayi, Mert Hakan işledi. Maximin'in bireyselliği önde tuttuğu anlar oldu. Ortalarla yüklenen Fener, 24'te Samet'le golü buldu. Öncesinde Djiku'nun elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle VAR çağırdı, hakem golü verdi. FB ilk yarı 30 kez ceza sahasına girdi.

2. yarı 54'te kalecinin Nesyri'ye yaptığı hamleye penaltı verildi, Tadic golü attı, Sivas'ın gardı düştü. Oyunu eline geçiren Fener'de 82'de Amrabat füzesiyle 3-0 yaptı. Maçın en iyilerinden Maximin, fişi çekti. Fenerbahçe bu sezonki en coşkulu oyununu sergiledi, rahat bir skorla maçı aldı.

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