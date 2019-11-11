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Kanarya’ya 2 dünya starı

Sarı-Lacivertliler’in sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Chelsea’nin sağ kanadı Pedro ile Juventus’un ön liberosu Matuidi’nin peşinde olduğu ileri sürüldü.

  • Star Spor
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SEZONU şampiyon olarak bitirmeyi planlayan Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transferde takımı takviye etmek için şimdiden çalışmalara başladı. İtalyan medyası Sarı-Lacivertliler’in iki dünya starının peşinde olduğunu iddia etti. Kanarya’nın hedefindeki ilk ismin İngiltere Premier lig takımlarından Chelsea’de forma giyen Pedro olduğu belirtildi.

CHELSEA’DEN AYRILMAK İSTİYOR

32 yaşındaki İspanyol sağ kanat Pedro, sol kanatta ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Maviler’de fazla forma şansı bulamayan bu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiliz devinden ayrılmak isteyen Pedro ile Fenerbahçe’nin kurmaylarının görüştüğü, iki tarafın da transfer için istekli olduğu vurgulandı. Her iki ayağını da kullanan Pedro’yu Chelsea, Barcelona’dan 2015’te transfer etmişti.

MATUİDİ İLE ANLAŞMA YAKIN

İtalyan basını Pedro’yu Milan’ın da mercek altına aldığını yazdı. Bu arada Fener’in Juventus’un orta sahada hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabilen Angola asıllı Fransız futbolcu Blaise Matuidi ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. 32 yaşındaki bu oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Matuidi İtalyan basınına verdiği demeçte, “Yeni heyecan için yeni ufuklara açılabilirim” dedi.

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