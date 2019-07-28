Kanarya’ya Belçikalı ön libero

FENERBAHÇE orta alana defansif özelliği fazla olan oyunun hücum yönünü de oynayabilen bir oyuncu için arayışlarını sürdürüyor. Saint Etinenneli Yann M’Vila ve Sevillalı İbrahim Amadou için girişimlerini sürdüren Kanarya’nın Stuttgart’ta forma giyen 21 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı Orel Mangala’yı da listesine aldığı ileri sürüldü. Alman basınında çıkan haberlere göre geçen sezonu Hamburg’ta kiralık olarak geçiren ön libero Mangala’yı Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamak istiyor.