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Kanarya’ya Tangocu stoper

ZANKA’NIN yanına kaliteli bir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Kjaer ve Nottingham Forestli Yohan Benalouane transferlerinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Marcos Rojo’ya çevirdi.

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İngiliz basınından Mirror’ın haberine göre, Sarı-Lacivertliler Arjantinli stoperi kiralamak için ManU’ya teklifte bulundu. Arjantin Milli Takımı’nın formasını 59 kez giyen Rojo sol ayaklı. Asıl mevkii stoper ancak sol bekte de forma giyebiliyor. İngiliz kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Rojo geçen sezon Manchester United’ta sadece 8 maçta forma giyebildi. Kırmızı Şeytanlar, Rojo’yu 2014’te 20 milyon euroya Sporting Lizbon’dan transfer etmişti. Kanarya’nın Ada kulübüyle bu transfer için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

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