Kanarya’ya Tangocu stoper

İngiliz basınından Mirror’ın haberine göre, Sarı-Lacivertliler Arjantinli stoperi kiralamak için ManU’ya teklifte bulundu. Arjantin Milli Takımı’nın formasını 59 kez giyen Rojo sol ayaklı. Asıl mevkii stoper ancak sol bekte de forma giyebiliyor. İngiliz kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Rojo geçen sezon Manchester United’ta sadece 8 maçta forma giyebildi. Kırmızı Şeytanlar, Rojo’yu 2014’te 20 milyon euroya Sporting Lizbon’dan transfer etmişti. Kanarya’nın Ada kulübüyle bu transfer için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.