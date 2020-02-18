Kane'de sonra Son şoku!

18 Şubat 2020 Salı16:51 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:51

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın kanat oyuncusu Son Heung-min sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında 3-2 kazandıkları Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli milli futbolcunun, sağ kolunda kırık tespit edildi. 27 yaşındaki Son'un iyileşmesinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.

MOURINHO: "SEZONU KAPATTI"

Tottenham Menajeri Jose Mourinho ise, Son'un bu sezon bir daha oynayamayacağını düşündüğünü söylerken, "Son ile ilgili sakatlık açıklamasını, basın ilişkileriyle ilgilenen Simon yazdı. Güzel yazmış ama ben yazsam başka türlü yazardım. Simon'a göre birkaç hafta olmayacak, bana göre ise bu sezon bir daha oynamaz. Bu sezon 2-3 maçta oynarsa, bu iyimser bir yaklaşım olur" ifadelerini kullandı.

Tottenham böylece ocakta 4 ay futbol oynayamayacağı açıklanan Harry Kane'den sonra hücum hattının bir diğer önemli ismi Son'dan da yoksun sahaya çıkacak.

Son, bu sezon 32 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

(AA)