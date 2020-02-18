İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0667
  • EURO
    6,5623
  • ALTIN
    310.74
  • BIST100
    119577
Spor

Kane'de sonra Son şoku!

Tottenham'ın yıldızı Son Heung-min sakatlandı ve bir süre sahalardan uzak kalacak.

18 Şubat 2020 Salı16:51 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:51

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın kanat oyuncusu Son Heung-min sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında 3-2 kazandıkları Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli milli futbolcunun, sağ kolunda kırık tespit edildi. 27 yaşındaki Son'un iyileşmesinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.

MOURINHO: "SEZONU KAPATTI"

Tottenham Menajeri Jose Mourinho ise, Son'un bu sezon bir daha oynayamayacağını düşündüğünü söylerken, "Son ile ilgili sakatlık açıklamasını, basın ilişkileriyle ilgilenen Simon yazdı. Güzel yazmış ama ben yazsam başka türlü yazardım. Simon'a göre birkaç hafta olmayacak, bana göre ise bu sezon bir daha oynamaz. Bu sezon 2-3 maçta oynarsa, bu iyimser bir yaklaşım olur" ifadelerini kullandı.

Tottenham böylece ocakta 4 ay futbol oynayamayacağı açıklanan Harry Kane'den sonra hücum hattının bir diğer önemli ismi Son'dan da yoksun sahaya çıkacak.

Son, bu sezon 32 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

(AA)

Suriyeli minik Selva'nın ''Hayat Güzeldir'' filmini anımsatan savaş oyunu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?
ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama
Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.