28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5528
  • 6,1592
  • 271.111
  • 97176.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kanser hastalığını yenemeyen genç futbolcu Medet Avşar, yaşamını yitirdi

Kayserili genç futbolcu Medet Avşar, kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayseri 2.Amatör Küme takımlarından Gazi Osman Paşaspor takımında forma giyen Medet Avşar hayatını kaybetti. 1997 doğumlu olan ve yeni sezon için Boğazlıyan Şekerspor ile anlaşmaya varan orta saha futbolcusu, futbola ve hayata erken veda etti. 2 aydır Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören Medet Avşar, doku kanseri hastalığından kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

Bahçelievler´de akılalmaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da

Dikkat! 65 sözleşmeli personel alınacak

Dikkat! 65 sözleşmeli personel alınacak

Trump talimatı verdi! Dünyanın en büyük adasını istiyor

Trump talimatı verdi! Dünyanın en büyük adasını istiyor

15 dakika içinde arka arkaya ateşledi

15 dakika içinde arka arkaya ateşledi

Aylan Bebek filminde 'Bakan Soylu' detayı: Dünya bizi yalnız bıraksa da...

Aylan Bebek filminde 'Bakan Soylu' detayı: Dünya bizi yalnız bıraksa da...

Yapımı 2 gün sürüyor, talep patladı

Yapımı 2 gün sürüyor, talep patladı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

HDP'li belediyeler PKK kamplarına döndü! Şehit yakınlarını barındırmıyorlar

HDP'li belediyeler PKK kamplarına döndü! Şehit yakınlarını barındırmıyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

16 yaşındaki aktivistin yolculuğu başladı

16 yaşındaki aktivistin yolculuğu başladı

Rusya'da günün konusu: Kahraman pilotlar

Rusya'da günün konusu: Kahraman pilotlar

Bir gerçek daha gün yüzüne çıktı

Bir gerçek daha gün yüzüne çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA