Kayseri 2.Amatör Küme takımlarından Gazi Osman Paşaspor takımında forma giyen Medet Avşar hayatını kaybetti. 1997 doğumlu olan ve yeni sezon için Boğazlıyan Şekerspor ile anlaşmaya varan orta saha futbolcusu, futbola ve hayata erken veda etti. 2 aydır Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören Medet Avşar, doku kanseri hastalığından kurtulamadı ve hayatını kaybetti.