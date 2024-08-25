İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2024 Pazar / 20 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kanser tedavisi gören Christoph Daum vefat etti
Spor

Kanser tedavisi gören Christoph Daum vefat etti

Ülkemizde daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, hayatını kaybetti. Daum'un vefat haberini, eski öğrencisi Ümit Özat sosyal medya hesabından duyurdu.

25 Ağustos 2024 Pazar 01:38 - Güncelleme:
Kanser tedavisi gören Christoph Daum vefat etti
ABONE OL

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan eski hocası Christoph Daum'un vefat ettiğini açıkladı.

Özat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocam daumun biraz önce vefat haberini aldım ne Diyeceğimi bilemiyorum bana kattıkların için teşekkür ederim ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki Daum, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Daum 24 Ekim 1953 yılında Oelsnitz, Erzgeb, Doğu Almanya'da dünyaya geldi.

Tam adı Christoph Paul Daum'dur.

Eski futbolcu olan Daum, Türkiye'de yıllarca görev yapıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştır. Daum ülkemizde en son Bursaspor'u çalıştırmıştır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.