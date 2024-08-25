Kanser tedavisi gören Christoph Daum vefat etti

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan eski hocası Christoph Daum'un vefat ettiğini açıkladı.

Özat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocam daumun biraz önce vefat haberini aldım ne Diyeceğimi bilemiyorum bana kattıkların için teşekkür ederim ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki Daum, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Daum 24 Ekim 1953 yılında Oelsnitz, Erzgeb, Doğu Almanya'da dünyaya geldi.

Tam adı Christoph Paul Daum'dur.

Eski futbolcu olan Daum, Türkiye'de yıllarca görev yapıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştır. Daum ülkemizde en son Bursaspor'u çalıştırmıştır.