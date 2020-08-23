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Spor

Kanseri tedavisi gören Mihajlovic'te koronavirüs çıktı

Serie A takımlarından Bologna, kan kanseriyle savaşan teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı!

AA23 Ağustos 2020 Pazar 14:44 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 14:44
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.

51 yaşındaki deneyimli teknik adam, geride kalan sezon öncesi lösemi hastası olduğunu açıklamış ve kemoterapi tedavisi sonrasında kendisine kemik iliği nakli yapılmıştı.

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