  Kante: Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum
Spor

Kante: Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum

Fenerbahçe formasıyla Gaziantep FK karşısında ilk gol sevincini yaşayan N'Golo Kante mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 00:43
Kante: Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin 2. golünü atan N'golo Kante maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Golü hakkında konuşan Kante, "Ben aslında ilk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve Suudi Lig'i arasında farklar için tecrübeli orta saha, "Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile, oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız." sözlerini sarf etti.

Son olarak Kante, "Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız." dedi.

