Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferi süreci Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye döndü.

Sarı lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, 34 yaşındaki Kante ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra Türkiye'ye geldi.

Ertan Torunoğulları havalimanında yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

MAÇTA AÇIKLAMA

Fenerbahçe'de yurt dışı seferinden dönen Ertan Torunoğulları, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçı stadyumdan takip etti.

Torunoğulları, burada, "Kante geliyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Geliyor." cevabını verdi.

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından transfer sorusuna yanıt verdi.

"Transferde son durum nedir?" sorusuna cevap veren Fenerbahçe Başkanı Saran, "Bakacağız." sözlerini kullandı.

KANTE'YE GİDİLECEK!

N'Golo Kante'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad ile bonservis sorununu çözmesini bekleyen Fenerbahçeli yetkililer duruma göre hareket edecek. Sarı-lacivertliler, olumlu haber geldikten sonra özel uçakla Suudi Arabistan'a Kante'yi almak için gidecek.

Öte yandan Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

KARİYER ÖZETİ

34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 533 resmi maça çıkan Kante, 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.