Emekliliği hakkında konuştu!

Hazırlık maçında Kolombiya ile Fransa yarın saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu N'Golo Kante, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
"EĞER DENEYİMİMİ VE DEĞERLERİMİ KATABİLİRSEM..."

Takımın en yaşlı futbolcularından biri olan Fransız oyuncu "Artık en yaşlı oyunculardan biri oldum. Yeni bir jenerasyon var. Milli takıma geri döndüm. Ben sadece takım arkadaşlarımdan biriyim. Eğer deneyimimi ve değerlerimi katabilirsem... Hepimiz takımı ileriye taşımaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

DÜNYA KUPASI HAKKINDA

Haziran ayındaki Dünya Kupası hakkında ise "Dünya Kupası'nda oynamak her zaman heyecan vericidir. İleri gitmek istiyoruz. Kazanmanın da kaybetmenin de ne demek olduğunu biliyoruz. Hepimiz bunun güzel bir deneyim olmasını umuyoruz." sözlerini dile getirdi.

"NEDEN BİR GÜN FRANSA'DA KARİYERİMİ BİTİRMEYEYİM?"

Geçtiğimiz yaz birçok kulüple görüştüğünü belirten Fransız isim "Geçen yaz diğer kulüplerle olduğu gibi Paris FC ile de görüşmeler oldu. Benim için ilginç şeyler vardı ama gerçekleşmedi. Şartlar böyle gelişti. Neden bir gün Fransa'da kariyerimi bitirmeyeyim?" dedi.

"FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMEM VAR"

Fenerbahçe ile sözleşmesinin olduğunu dile getiren 34 yaşındaki oyuncu "Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan bunu sonuna kadar sürdürmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Yazın ne olacağını göreceğiz. Bana gelen fırsatları değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum." sözlerini ileri sürdü.

PERFORMANSI

Devre arasında Fenerbahçe'ye Al Ittihad'dan transfer olan Fransız futbolcu, çıktığı 7 maçta 529 dakika sahada kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

