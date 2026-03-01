İSTANBUL 9°C / 3°C
Spor

Kante'nin Fenerbahçe karnesi belli oldu! Takımın geçiş hızını aşağı çekti

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız yıldız N'Golo Kante savunma aksiyonlarında takımına fayda sağladı. Ancak Fransız yıldızın hücum tarafında sınırlı kalması tartışmaların artmasına neden oldu. İşte detaylar...

1 Mart 2026 Pazar 09:13
Kante'nin Fenerbahçe karnesi belli oldu! Takımın geçiş hızını aşağı çekti
Beş maçlık periyotta Kante'nin en dikkat çeken verisi top kazanma ve araya girme istatistikleri oldu. Özellikle UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 14 araya girme ile maçın en fazla bu aksiyonu yapan orta sahası olan Kante, aynı karşılaşmada 5 top çalma (3 başarılı), 12 geri kazanım ve 13 ikili mücadele (7 kazanılan) üretti. Bu maçta 94 kez topla buluşan Fransız oyuncu, savunma aksiyonlarıyla takımın merkezini ayakta tuttu. Genel tabloya bakıldığında Kante'nin son 5 mücadelede maç başına ortalamaları şöyle şekillendi: 6,4 geri kazanım, 2,6 top çalma, 2,2 pas arası, 8,4 ikili mücadele, %86 pas isabeti. Bu rakamlar, Kante'nin hâlâ oyunu okuma ve alan kapatma konusunda güven veren bir profil sunduğunu ortaya koydu.

TAKIMIN GEÇİŞ HIZINI AŞAĞI ÇEKTİ

Ancak aynı periyotta Kante'nin en büyük eksikliği, topu kazandıktan sonraki hücum sürekliliğinde yaşandı. Beş maçta toplam 0 kilit asist, 0 golle biten hücum aksiyonu ve 0 isabetli şut kaydeden deneyimli orta saha, topla ileri taşıma ve üçüncü bölge bağlantısı üretmekte zorlandı. Dripling denemeleri sınırlı kaldı; başarılı dripling sayısı maç başına 1'in altına düştü. Kante'nin beş maçta yaptığı 47 top kaybı da dikkat çekti. Özellikle sorumluluğun arttığı maçlarda bu rakam yükselirken, kazanılan topların hücuma taşınamaması takımın geçiş hızını aşağı çekti.

