Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, Standart Liege'den Cihan Çanak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli ve sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

CİHAN ÇANAK İÇİN 2 MİLYON EURO

Trabzonspor'dan Cihan Çanak'ın bonservisiyle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cihan Çanak'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

19 yaşındaki futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili KAP bildiriminde ise, "Profesyonel futbolcu Cihan Çanak ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 Futbol sezonunda 467.000.-EUR garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 488.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 509.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027/2028 futbol sezonunda 623.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.