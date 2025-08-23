Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'tan transfer edildiğini açıkladı.

3 yıl sonra Beşiktaş'a dönen sol bek, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

RIDVAN YILMAZ'IN KARİYERİ

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra 2019 yılında A takımla ilk profesyonel maçına çıktı.

2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Rıdvan, kulüple bir sezon daha geçirdikten sonra 2022 yazında Rangers'a transfer oldu.

İskoç ekibinde ilk maçına UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Union SG karşısında çıkan sol bek, Aralık ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kaldı.

Mart 2023'te sahalara döndü ve Rangers formasıyla yeniden süre almaya başladı. 2023-2024 sezonunda takımla İskoçya Lig Kupası'nı kazandı.

İskoçya ekibindeki son 29 maçta süre alan Rıdvan Yılmaz, 2 asist katkısında bulundu.

A Milli Takım formasını da giyen 24 yaşındaki sol bek, kırmızı-beyazlı formayla ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan ile yapılan hazırlık maçında çıktı.