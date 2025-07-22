İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2025 Salı / 27 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,425
  • EURO
    47,3471
  • ALTIN
    4404.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • KAP'a bildirdi! Galatasaray sermayesini yükseltti
Spor

KAP'a bildirdi! Galatasaray sermayesini yükseltti

Galatasaray, mevcut 5.4 milyar TL olan sermayesini 13.5 milyar TL'ye çıkardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 12:56 - Güncelleme:
KAP'a bildirdi! Galatasaray sermayesini yükseltti
ABONE OL

Galatasaray Sportif A.Ş. mevcut sermayesini 5.4 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükselttiğini açıkladı.

Galatasaray, mevcut sermayesini 5.4 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükselttiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 90.311.588,208 TL olup, bu paylar 23.07.2025-24.07.2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Satılamayan payların satın alımı için hakim hissedar Galatasaray Spor Kulübü tarafından alım taahhüdü verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.