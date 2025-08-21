İSTANBUL 30°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
  • Spor
  • KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan sermaye artırımı için dev adım
KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan sermaye artırımı için dev adım

Beşiktaş Kulübü, kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarılması için gerekli başvurunun yapıldığını KAP'a bildirdi.

21 Ağustos 2025 Perşembe 18:35
KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan sermaye artırımı için dev adım
Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarılması için gerekli başvurunun yapıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 6.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 21.800.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesine, Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden bugün (21/08/2025) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır."

Siyah-beyazlılar, daha önce sermaye artırımından elde edilen fonun %97'sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını KAP'a bildirmişti.

