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Spor

KAP'a bildirildi! Galatasaray, Elias Jelert maliyetini açıkladı

Galatasaray, Elias Jelert transferinin detaylarını açıkladı. Yıldız oyuncunun bonservisi için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.

25 Temmuz 2024 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
KAP'a bildirildi! Galatasaray, Elias Jelert maliyetini açıkladı
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Galatasaray, Kopenhag'dan transfer edilen sağ bek Elias Jelert'in maliyetini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun bonservisi için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. 5 yıllık sözleşme imzalanan Jelert'e sırasıyla 900 bin euro, 1 milyon euro, 1.1 milyon euro, 1.2 milyon euro ve 1.35 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. Kobenhavn ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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