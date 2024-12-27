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Spor

KAP'a bildirildi! Galatasaray'dan Bankalar Birliği kararı

Galatasaray'ın Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı artırım talebi kabul edildi. Sarı kırmızılılar gelecek parayı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 19:08 - Güncelleme:
KAP'a bildirildi! Galatasaray'dan Bankalar Birliği kararı
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Galatasaray'ın SPK'ya yaptığı başvuru talebi kabul edildi. Sarı kırmızılılar gelecek parayı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır." ifadeleri yer aldı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIYOR

Galatasaray Spor Kulübü, Bankalar Birliği'nin büyük orada çıkacak. Sarı kırmızılılar, paranın nasıl kullanacağını açıkladı.

% 39 Ziraat Bankası

% 38 Denizbank

% 13 Futbol takımı ödemeleri

% 7 Diğer borç ödemeleri

% 3 Vergi ve SGK borçları

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