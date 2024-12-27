Galatasaray'ın SPK'ya yaptığı başvuru talebi kabul edildi. Sarı kırmızılılar gelecek parayı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır." ifadeleri yer aldı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIYOR

Galatasaray Spor Kulübü, Bankalar Birliği'nin büyük orada çıkacak. Sarı kırmızılılar, paranın nasıl kullanacağını açıkladı.

% 39 Ziraat Bankası

% 38 Denizbank

% 13 Futbol takımı ödemeleri

% 7 Diğer borç ödemeleri

% 3 Vergi ve SGK borçları