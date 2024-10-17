Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organizasyonunda öğrencilerle söyleşide buluştu. Doğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÜNAL KARAMAN İLE AYRILIK KARARI!

Ertuğrul Doğan, teknik direktör Ünal Karaman'a neden teşekkür edilmediğine yönelik soru üzerine "Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Başkanımızla arasında bir problem yaşadı. Basın önünde bu tarz çıkış yaptığı için görevine son verilmiş ve doğru yapılmıştır. Kurumsal kimlik önemli olması lazım. Kimse Trabzonspor'a onun kattığından başka daha bir şey katamaz. Bu herkes için geçerlidir. Her antrenör her kişi parasını alarak gitti. Kendisi için hayırlı olsun." dedi.

"ABDÜLKADİR'İ KAPININ ÖNÜNE KOYDUM

Abdülkadir Ömür'ün ayrılık sürecine değinen Doğan, "Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür ile de böyle bir durum yaşadık. Trabzonspor Kulüp Başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI İLE VEDA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile yolların ayrılması hakkında "Trabzonspor'a gelen kimse, o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de hayalim en büyük isteğim şampiyon yapmak. İçimizden hiç kimse başarısız olmak için veya buna yakalanmak için bir şey üretmez. Tüm camiamızda rahatlama oldu. Buna bizler de dahil transferde başarılı olamadık hocamız da başarılı olamadı. Avrupa'da Türkiye'de yaşandığı gibi şampiyonluktan sonra performans düşüklüğü meydana geldi. Bizim de kabul ettiğimiz gerçek. Onu bunu yaptık diye bir sebep yok. Böyle yaşandı keşke yaşanmasaydı. O dönemki başkan da ben de yaşanmasını istemezdi" dedi.

TRABZONSPOR'UN SATILMA İHTİMALİ

Doğan kulübün satışı ile ilgili bir gündem olup olmadığına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

"Bir ilgi mektubuydu. Ekonomik hamlelerden dolayı bu tür ilgilerin olması normal ve güzel bir şey. Türkiye'de sistem kulüp satışlarına izin vermiyor. Bizimle görüşen firmalara bunu söylüyoruz. İsim veremem ama işin özeti ben Trabzonspor'a yatırım yapmak istiyorum 400-500 var. Ben istesem bile teknik olarak yapılması mümkün değil. Türkiye'de kanun değişirse farklı konuşmalar yapabiliriz. Kanuni olarak mümkün olmadığını söyledikten sonra öteye geçemiyoruz."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA YANIT

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Şansalan'la ilgili olarak "Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından Ertuğrul Doğan, bir Beşiktaş forması eksikti dedi. Ben de hakemi aradım maçtan sonra ve tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek." sözlerine cevap veren Ertuğrul Doğan şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Bey, eski başkanımız ve iyi Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum, hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi, şampiyonlukta da böyleydi."

ONUACHU & ORBAN İÇİN AÇIKLAMA

Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu ve Gift Orban sorusuna ise, "Ekonomik projeleri gerçekleştirsek taraftarımızın isteklerini kırmayız. Taraftar iyi oyuncular görmek istiyor. Sizler gibiyken daha sert eleştiriler de yapardık. Hocamız bir rapor hazırlıyor. Hocamız kimi istiyorsa şartlarımız müsaitse alacağım." şeklinde yanıt verdi.

"AHMET AĞAOĞLU İLE GÖRÜŞMÜYORUZ"

Ahmet Ağaoğlu ile aralarında ne yaşadıklarının sorulması üzerine Ertuğrul Doğan "O dönem Trabzonspor'un çok ciddi ekonomik problemleri vardı ve çözülmesi gerekiyordu. Bir yol ayrımı oldu. Kendisine hem başkanlık açıklamamda hem de başvurumda özel olarak teşekkür ettim. Onun dışında şunu açık söyleyeyim. O günden sonra görüşüyor muyuz? Hayır ama sebebi ben değilim." açıklamasını yaptı.