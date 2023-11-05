Süper Lig'in 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında dirseğine darbe alan kaptan Muslera'da korkulan olmadı. Uruguaylı file bekçisinde kırık tespit edilmedi ancak yırtık ve kanama var.

Sahanın içinde doktor Yener İnce, çıkığı yerine oturtmuştu. 37 yaşındaki tecrübeli kaleci, normal şartlarda çarşamba günü oynanacak Bayern Münih maçını ve sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasını kaçıracak. Ancak Mauro Icardi gibi risk alabilir. Fakat bu durum hayli acılı ve tehlikeli olacak.

ASLAN ASLINDA KAYBETTİ

Muslera'nın Bayern maçı öncesi sakatlanması dış basında da gündem oldu. Onefootball: "G.Saray kazandı ama bedelini ağır ödemiş olabilir. Dev maçta yok." Elobservador: "Muslera ciddi bir sakatlık yaşadı." Elfutbolero: "Kaptan için ciddi endişeler var."

SENEYE DE NANDO

İtalyan basınından Nicoloschira, G.Saray'ın yeni kontrat için Muslera ile anlaşmaya vardığını yazdı. İlk toplantının olumlu geçtiği, böylece Uruguaylı kaptanın önümüzdeki sezon da kalesini koruyacağı belirtildi.