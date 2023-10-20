Kaptanlar uyardı: İştahla yolumuza devam etmeliyiz

Süper Lig'e 8'de 8 yaparak müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hedef, sahasında oynayacağı Hatayspor müsabakasını da kazanıp seriyi 9 maça çıkarmak. Bu kapsamda, Sarı-Lacivertli ekibin kaptanları işi sıkı tutarak takımla çok kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İyi gidişatın sürmesine yönelik yapılan bu toplantıda, kaptanlar işi ne kadar ciddiye aldıklarını gösterdi.

KAPTANLARDAN UYARI

Milli mesainin ardından Samandıra'da Hatayspor maçının hazırlıkları tam kadro olarak devam ediyor. İsmail Kartal, öğrencilerini yeniden lige motive etmek için ekibiyle birlikte sık sık oyunculara konuşma yapıyor. Bu konuda Kartal'a bir önemli destek de takımın liderlerinden geldi. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş'ın, arkadaşlarıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

"İŞTAHLA YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

3 futbolcunun 'motivasyon' vurgusunda bulunarak, "Yeniden bir aradayız. Çok iyi bir form yakalamışken lige ara verildi. Şimdi yeniden sadece Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerek. Sezonun bu bölümüne kadar kayıpsız bir şekilde, çok iyi geldik. Kaldığımız yerden aynı performans ve iştahla yolumuza devam etmeliyiz. Hatayspor'a ligde ilk yenilgisini yaşatarak zirvedeki yerimizi koruyalım" diyerek işi sıkı tuttuklarını gösterdiler.

KEYİFLER YERİNDE

Sarı lacivertliler'in dünkü antrenmanının son derece neşeli geçtiği öğrenildi. Öğrencilerinin sergilediği performansın, İsmail Kartal'ın da yüzünü güldürdüğü belirtildi. Sakatlıklarını atlatan Cengiz, Djiku ve King, antrenmanı sorunsuz bir şekilde tamamladı. Bol bol şut çalışması yapılan idmanın bireysel antrenmanlarla sona erdiği öğrenildi.