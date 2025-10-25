İSTANBUL 20°C / 13°C
  • Kaptanlığı alınan Mert Günok'tan açıklama! ''Her türlü karara saygı duyacağım''
Spor

Kaptanlığı alınan Mert Günok'tan açıklama! ''Her türlü karara saygı duyacağım''

Beşiktaş'ta kaptanlığı alınan kaleci Mert Günok'tan konuya dair açıklama geldi. Kararı olgunlukla karşıladığını belirten Günok, 'Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım.' dedi. İşte detaylar...

25 Ekim 2025 Cumartesi 15:30
Kaptanlığı alınan Mert Günok'tan açıklama! ''Her türlü karara saygı duyacağım''
ABONE OL

Beşiktaş'ta kaptanlığı alınan ve daha sonra yedek kalan Mert Günok, açıklamada bulundu.

Mert Günok'un açıklaması şu şekilde:

"Son birkaç gündür gündemi meşgul eden ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini düşündüğüm birkaç noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Dört sene önce Beşiktaş'a transfer olduğumda daha ilk aylarımda çok talihsiz bir şekilde sakatlandım. O ağır sakatlığa rağmen yılmadan çalışıp geri dönerek hem Beşiktaş'ın hem görev verildikçe milli takımımızın kalesini korudum.

Beşiktaş'ın kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Sahaya her çıktığımda Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmış efsane büyüklerimizden örnek aldığım şekilde davranmaya özen gösterdim. Sonuç fark etmeden hem saha içinde hem saha dışında kulübümüze yakışan şekilde ve kulübümüzün menfaatlerini koruyarak hareket ettim. Bir kere bile bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim.

Bu sezona takım olarak iyi başlamadık.

Beşiktaş'a yakışır oyunu sahaya yansıtamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Futbol bir takım oyunu ve bu kötü gidişata hep birlikte son verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür aksiyonlar, kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır. Kariyerimin hiçbir zamanında alınan teknik ve yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim."

