Kaptanlık bandı Emre’ye verilecek
DÖRT yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe’ye dönecek olan Emre Belözoğlu, gelecek sezon takımın en önemli figürlerinden birisi olacak.
- Star Spor
Kanarya’da Başkan Ali Koç’un uzun vadeli planları arasında yer alan tecrübeli isim kaptanlık bandını takarken öncelikle takıma ağabeylik yapacak, gençlere yol gösterecek, takım içinde Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da en önemli yardımcısı konumunda bulunacak. 1 yıl daha futbola devam edecek olan Emre, daha sonra büyük ihtimalle teknik kadroda görev alacak.
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