Kaptanlık bandı Emre’ye verilecek

Kanarya’da Başkan Ali Koç’un uzun vadeli planları arasında yer alan tecrübeli isim kaptanlık bandını takarken öncelikle takıma ağabeylik yapacak, gençlere yol gösterecek, takım içinde Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da en önemli yardımcısı konumunda bulunacak. 1 yıl daha futbola devam edecek olan Emre, daha sonra büyük ihtimalle teknik kadroda görev alacak.