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Spor

Kara Kartal iç transferde atağa kalktı

Beşiktaş yönetimi Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson ile sözleşme uzatma kararı aldı. Taraflar en kısa zamanda masaya oturacak.

19 Şubat 2020 Çarşamba19:04 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 19:04

Beşiktaş yönetimi, 3 tecrübeli oyuncusu ile sözleşme uzatmak için çalışmalara başladı.

Sezon sonu mukavelesi tamamlanacak Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile yola devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, 3 futbolcuya da yeni kontrat teklif edecek.

Sözleşme şartlarında değişikliğe gidecek olan yönetim kurulu, oyuncuların mevcut maaşlarından indirim isteyecek.

Beşiktaş'ta 4. sezonlarını geçiren 35 yaşındaki Gökhan ve 31 yaşındaki Caner, yıllık ortalama 2 milyon Euro kazanıyor. 37 yaşındaki Atiba ise yaklaşık 1.2 milyon Euro ücret alıyor. Siyah-beyazlılar, yeni mali şartlarda sunacakları tekliflerin kabul edilmesi halinde 3 oyuncu ile de yola devam edecek.

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