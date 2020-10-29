IHA 29 Ekim 2020 Perşembe 23:06 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:06

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2’nci hafta maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, İspanya’nın Villarreal takımını İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk etti. Mücadelede Karabağ’ın golünü 79’uncu dakikada Owusu kaydederken, Villerreal’in gollerini 80’inci dakikada Pino, 85’inci ve 90+3’üncü dakikada Alcacer kaydetti. Karşılaşmada konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada Trigueros’un sağ kanattan ortasına kale ceza sahası içinde Bacca vurdu. Karabağ’ın savunmasında Mammadov, direk dibinden topu kornere yolladı.

30. dakikada Kubo’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Chukwueze’in şutunu kaleci Magomedaliyev kontrol etti.

32. dakikada Trigueros’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Magomedaliyev, topu güçlükle kornere çeldi.

54. dakikada gelişen Villarreal atağında sağ çaprazda toplan buluşan Chukwueze’in şutunu kaleci Magomedaliyev oyun alanına çeldi. Dönen topu Karabağ savunması uzaklaştırdı.

63. dakikada Kubo’nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Chukwueze vuruşunda kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.

76. dakikada sağ kanattan gelişen Karabağ atağında Owusu’nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşa Matic’in sert şutu direğin dibinden auta çıktı.

79. dakikada Andrade’nın savunma arkasına attığı aşırtma pasla topla buluşan Owusu, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

80. dakikada sol kanattan gelişen Villarreal atağında Trigueros’in pasını alan Pino, çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı. 1-1

85. dakikada sol çizgide Mammadov’un hatasında topu kapan Chukwueze, pasını altı pasta Alcacer, düzgün bir dokunuşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

90+3. dakikada Hüseynov’un, Baena’ya müdahalesi sonrası hake penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Alcacer’in şutu kaleci Magomedaliyev’in müdahalasine rağmen filelerle buluştu. 1-3

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Pavel Orel xx, Petr Blazej xx, Jiri Kriz xx

Karabağ: Magomedaliyev x, Hüseynov x, Mammadov x, Medine xx, Guerrier x, Garayev x, Andrade x (İbrahimli dk. 90 ?), Ozobic x (Emreli dk. 61 x), Romero x (Matic dk. 61 x), Zoubir x (Jafarguliyev dk. 82 ?), Owusu xx (Bayramov dk. 90 ?)

Yedekler: Balayev, Arazli, Medvedev, Gurbanli, Badavi Hüseynov

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

Villareal: Rull xx, Pena xx, Foyth xx (Funes Mori dk. 90 ?), Pau Torres xx, Jaume Costa xx (Pino dk. 75 x), Pedraza x, Trigueros x, Chukwueze xxx (Baena dk. 86 ?), Iborra xx, Bacca x (Gomez dk. 75 xx), Kubo x( Alcacer dk. 75 xxx)

Yedekler: Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Albiol, Coquelin, Nino

Teknik Direktör: Unai Emery

Goller: Owusu (dk. 79) (Karabağ), Pino (dk. 80), Alcacer (dk. 85 ve dk. 90+3 pen.) (Villarreal)

Sarı Kartlar: Romero, Ozobic, Andrade, Hüseynov (Karabağ), Iborra (Villareal)