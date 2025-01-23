İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6409
  • EURO
    37,2224
  • ALTIN
    3154.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karabağ 2 kez öne geçtiği maçta mağlup oldu
Spor

Karabağ 2 kez öne geçtiği maçta mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında FCSB'yi konuk eden Azerbaycan ekibi Karabağ, 2 kez öne geçtiği maçta rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 23:43 - Güncelleme:
Karabağ 2 kez öne geçtiği maçta mağlup oldu
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Karabağ, FCSB'yi konuk etti.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

FCSB'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 73. dakikalarda Adrian Şut ile 45+4'te David Miculescu kaydetti. Karabağ'ın golleri ise dakika 1'de Leandro Andrade ve 41. dakikada Joyskim Dawa'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte lig aşamasında FCSB, puanını 14 yaparak 6. sıraya yükseldi.

Karabağ ise 3 puanda kalarak 33. sırada konumlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında AZ Karabağ, Olympiakos'a konuk olacak. FCSB ise Manchester United'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.