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Spor

Karabağ işini mucizelere bıraktı

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 00:18 - Güncelleme:
Karabağ işini mucizelere bıraktı
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Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Dinamo Zagreb ve Karabağ, Hırvatistan'da karşı karşıya geldi.

DİNAMO ZAGREB TUR KAPISINI ARALADI

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ilk maçta 3-0'lık skorla mağlup ederek tur için büyük bir avantajın sahibi oldu.

Zagreb'in gollerini; Marko Pjaca ve Sandro Kulenovic (2) kaydetti.

KARABAĞ MUCİZE PEŞİNDE

28 Ağustos Çarşamba günü Azerbaycan'da oynanacak olan rövanş maçında Karabağ, büyük bir mucizeye imza atmak için taraftarının karşısına çıkacak.

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