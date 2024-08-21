Karabağ işini mucizelere bıraktı

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Dinamo Zagreb ve Karabağ, Hırvatistan'da karşı karşıya geldi.

DİNAMO ZAGREB TUR KAPISINI ARALADI



Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ilk maçta 3-0'lık skorla mağlup ederek tur için büyük bir avantajın sahibi oldu.

Zagreb'in gollerini; Marko Pjaca ve Sandro Kulenovic (2) kaydetti.

KARABAĞ MUCİZE PEŞİNDE



28 Ağustos Çarşamba günü Azerbaycan'da oynanacak olan rövanş maçında Karabağ, büyük bir mucizeye imza atmak için taraftarının karşısına çıkacak.