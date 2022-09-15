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Spor

Karabağ, Nantes'i farklı yendi

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi G Grubu ikinci maçında evinde konuk ettiği Nantes'i 3-0 mağlup ederek puanını 3 yaptı.

15 Eylül 2022 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi G Grubu ikinci hafta maçında Karabağ, sahasında Nantes ile karşı karşıya geldi. Azersun Arena'da oynanan karşılaşmayı Karabağ, 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Azerbaycan temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 60. dakikada Owusu Kwabena, 65. dakikada Abdellah Zoubir ve 72. dakikada Marko Jankovic attı.

Nantes'te Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed 84 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Karabağ, 3 puana yükseldi. Nantes de 3 puanda kaldı.

G Grubu'nun 3. haftasında Karabağ, Olympiakos deplasmanına gidecek. Nantes, Almanya'da Freiburg ile karşılaşacak.

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