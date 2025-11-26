İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Karabağ, Napoli'ye takıldı

Napoli, Karabağ karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak puanını 7'ye çıkardı. Azerbaycan ekibi ise 7 puanda kaldı.

HABER MERKEZİ26 Kasım 2025 Çarşamba 01:43 - Güncelleme:
Karabağ, Napoli'ye takıldı
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Napoli ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Karabaği ikinci yarıda 7 dakikada yediği goller sonrası Napoli'ye deplasmanda 2-0 kaybetti.

İtalyan ekibi Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Scott McTominay ve 72. dakikada Marko Jankovic (kendi kalesine) kaydetti.

Napoli'de 56. dakikada Rasmus Höjlund penaltıdan yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Napoli puanını 7'ye yükseltti. İkinci kez mağlubiyet yaşayan Karabağ da 7 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Napoli, Benfica'ya konuk olacak. Karabağ, Ajax'ı ağırlayacak.

