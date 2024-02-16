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Spor

Karabağ, Portekiz deplasmanında şov yaptı: 4-2

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk oldu. Karabağ, rakibini 4-2 mağlup ederek evinde oynayacağı maç öncesi skor üstünlüğünü elde etmeyi başardı.

16 Şubat 2024 Cuma 01:19 - Güncelleme:
Karabağ, Portekiz deplasmanında şov yaptı: 4-2
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Braga ile tarihinde ilk kez play-off turunda mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Karabağ 4-2 kazandı.

Karabağ'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Marko Jankovic, 54 ve 69. dakikada Abdellah Zoubir ve 65. dakikada Juninho kaydetti.

Braga'nın golleri 44. dakikada Simon Banza, 90+1'de penaltıdan Joao Moutinho ile geldi.

Braga'da forma giyen milli oyuncu Serdar Saatçı, karşılaşmada süre almadı.

Rövanş karşılaşması 22 Şubat tarihinde Karabağ'ın sahasında oynanacak.

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