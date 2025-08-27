İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Karabağ, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Azerbaycan ekibi Karabağ, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 22:06 - Güncelleme:
Karabağ, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros'u eleyen Karabağ, lig aşamasına kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu rövanşında Azerbaycan ekibi Karabağ, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırladı.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, evinde 3-2 yenilmesine rağmen rakibini eleyerek adını lig etabına yazdırdı.

Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Karabağ'ın gollerini Leandro Andrade ve Abdellah Zoubir attı. Ferencvaros'un gollerini ise Lenny Joseph, penaltıdan Barnabas Varga ve Alex Toth kaydetti.

Organizasyonda play-off turu, bu akşam oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

