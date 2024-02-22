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Spor

Karabağ, turu 120+2'de aldı, ilk kez son 16'ya kaldı!

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Braga ile karşı karşıya geldi. Karabağ, uzatmalara giden maçta 120+2'de bulduğu golle toplam skor üstünlüğünü elde ederek tarihinde ilk kez son 16'ya kalma başarısı gösterdi.

22 Şubat 2024 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
Karabağ, turu 120+2'de aldı, ilk kez son 16'ya kaldı!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Karabağ, 4-2 kazandığı mücadelenin rövanşında Braga ile karşılaştı.

Karabağ ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Braga 3-2 kazandı. Braga'nın gollerini 70. dakikada Roger Fernandes, 83. dakikada Alvaro Djalo ve 115. dakikada penaltıdan Banza kaydetti. Karabağ uzatmanın 120+2. dakikasında golü buldu ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Karabağ bu sonucun ardından 2-1 kaybetmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Karabağ'da Cafarguliyev, 53 ve 57. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Azerbaycan temsilcisi tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı.

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