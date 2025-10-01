İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5944
  • EURO
    48,847
  • ALTIN
    5168.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karabağ'dan büyük başarı! Devler Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Spor

Karabağ'dan büyük başarı! Devler Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında Kopenhag'ı konuk etti. Azerbaycan temsilcisi rakibini 2-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde yoluna 2'de 2 ile devam etti.

Haber Merkezi1 Ekim 2025 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
Karabağ'dan büyük başarı! Devler Ligi'nde 2'de 2 yaptı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Karabağ evinde Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Tevfik Behamov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 28. dakikada Abdellah Zoubir açtı. Soyunma odasına Karabağ'ın 1-0 üstünlüğü ile gidildi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 83. dakikada Emmanuel Addai ile farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve mücadele Karabağ'ın 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Kurban Kurbanov'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçta deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Kopenhag ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

KARABAĞ'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Şampiyonlar Ligi tahminlerde birçoğu tarafından son sıralarda olması beklenen Karabağ, 2 maçını da kazanarak büyük sürprize imza attı.

Karabağ takım değerlemesinde 36 Şampiyonlar Ligi takımı arasında 34. sırada yer alıyor. Azerbaycan takımının toplam kadro değeri 24.83 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.