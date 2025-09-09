İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Karacabey Belediyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

Karacabey Belediyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yönetim, deneyimli hocaya teşekkür ederken son haftalardaki sonuçların bu kararda etkili olduğu görüldü.

IHA9 Eylül 2025 Salı 17:49 - Güncelleme:
Karacabey Belediyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulübün açıklamasında, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

3 PUANLA TANIŞAMADI

Mavi-siyahlılar, ligde oynadığı son üç karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. İlk hafta sahasında Kepez Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Karacabey, ikinci maçta deplasmanda İnegölspor'a 2-1 mağlup oldu. Son maçta ise evinde Erbaaspor'a 2-1 yenilerek düşüşünü sürdürdü.

Üst üste alınan bu sonuçlar sonrası yönetim, teknik heyette değişim kararı aldı. Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörünün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

  • Ahmet Taşyürek
  • teknik direktör
  • Karacabey Belediyespor

