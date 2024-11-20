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Spor

Karadağ maçındaki performansı gündem oldu! İspanyol basınından Arda Güler yorumu

İspanyol basını, A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı maçta Arda Güler'i mercek altına aldı. 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in performansını çok beğenen İspanyollar 'Eğer onun milli takımın lideri olduğuna dair şüpheler varsa artık bunlar ortadan kalkabilir.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

20 Kasım 2024 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Karadağ maçındaki performansı gündem oldu! İspanyol basınından Arda Güler yorumu
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UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım gruptaki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaştı.

Türkiye, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu ve grubunu ikinci sırada tamamladı. A Milli Takım A Ligi'ne yükselebilmek için play-off oynayacak.

Karadağ karşısında Arda Güler maça ilk 11'de başarken 90 dakika sahada kaldı.

İspanyol basınından AS, Arda Güler'in Karadağ maçındaki performansını değerlendirdi.

Genç futbolcu ve maça ilişkin haberde, "Eğer onun milli takımın lideri olduğuna dair şüpheler varsa artık bunlar ortadan kalkabilir. İki net pozisyon ve takım arkadaşlarına verdiği gol pasları. İlk yarıdaki performansı iyiydi ama sonrasında takım olarak organize olamadılar ve paniğe kapıldı." ifadeleri kullanlıldı.

ÇAMUR KAPLI FORMA İSPANYA2DA DA GÜNDEM OLDU

Haberde milli futbolcunun formasının çamurla kaplandığı fotoğrafa dikkat çekildi.

REAL MADRİD KARNESİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla Arda Güler 12 maçta sahaya çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu maçlarda gol veya asist kaydedemedi.

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