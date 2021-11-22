Karadağ'ı yıkmıştı! Orkun Kökçü'ye dev kulüp talip oldu

star.com.tr 22 Kasım 2021 Pazartesi 21:02 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 21:02

Milli Takım'a Karadağ maçında attığı gol ile galibiyeti getiren milli oyuncu Orkun Kökçü, Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'ta forma giyen Orkun Kökçü'ye İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal talip oldu.

ARSENAL, ORKUN KÖKÇÜ İÇİN DEVREDE

Dünya Kupası Elemelerinde Karadağ'ı 2-1 yenen Milli Takım'ın galibiyet golünü atan ve Feyenoord'ta da başarılı bir performans sergileyen Orkun Kökçü için, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, ara transfer döneminde takımı Feyenoord'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Arsenal, ocak ayında 20 yaşındaki milli orta saha Orkun Kökçü için takımı Feyenoord'un kapısını çalacak.

ARSENAL'İN ORKUN KÖKÇÜ İÇİN TEKLİFİ: 20 MİLYON EURO

Orkun Kökçü için geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak Arsenal, Orkun Kökçü için yeniden Feyenoord ile kontak kurdu. Genç yıldız için Arsenal'in 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşuluyor.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN MİLLİ TAKIM KARNESİ

A Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına Eylül 2020'de çıkan Orkun Kökçü, milli formayla 13 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı. Genç oyuncu Milli Takım'da ilk golünü Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Karadağ maçında atarak galibiyetin mimarlarından oldu.

FEYENOORD KARİYERİ

Feyenoord, alt yapısından A takıma yükselen milli oyuncu 100 maçta forma giyerken 13 gol ve 16 asistle takımına katkı sağladı. Genç oyuncu bu sezon ise toplam 22 resmi maça çıkarken 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.