Zubkov, 2 sene sonra ilk kez bir maçta 2 gol attı.
Tim Folcarelli, Trabzon'da ilk Süper Lig maçına çıktı.
Banza'nın 58. dakikadaki golü ofsayta takıldı.
İlk dakikaları durgun geçen Karadeniz derbisinde tempo, Bordo-Mavili ekibin yıldız oyuncusu Zubkov'un golüyle yükseldi. Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı, 15'te Malheiro'nun yerden ortasını şık bitirdi. Ozan Tufan ve Draguş'un art arda kafa vuruşları sonuç vermedi. Zubkov 21'de tekrardan sahne aldı, Bordo-Mavililer'i 2-0 öne geçiren golü kaydetti. İkinci yarıda farkı indirmek isteyen konuk ekibe, Uğurcan Çakır izin vermedi. Fırtına'nın 3. golü, VAR'dan döndü. Rizespor'da kaleci Grbic, kurtarışlarıyla farkın açılması önledi. Trabzonspor, Fenerbahçe mağlubiyetinin üzerine moral buldu.