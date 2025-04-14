İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2025 Pazartesi / 16 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0141
  • EURO
    43,4461
  • ALTIN
    3948.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karadeniz derbisinde Fırtına esti! Zubkov'dan 2 yıl sonra bir ilk
Spor

Karadeniz derbisinde Fırtına esti! Zubkov'dan 2 yıl sonra bir ilk

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Bordo-mavililerde karşılaşmaya takımının 2 golünü de atan Zubkov damga vurdu.

AKŞAM SPOR14 Nisan 2025 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Karadeniz derbisinde Fırtına esti! Zubkov'dan 2 yıl sonra bir ilk
ABONE OL

Zubkov, 2 sene sonra ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Tim Folcarelli, Trabzon'da ilk Süper Lig maçına çıktı.

Banza'nın 58. dakikadaki golü ofsayta takıldı.

İlk dakikaları durgun geçen Karadeniz derbisinde tempo, Bordo-Mavili ekibin yıldız oyuncusu Zubkov'un golüyle yükseldi. Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı, 15'te Malheiro'nun yerden ortasını şık bitirdi. Ozan Tufan ve Draguş'un art arda kafa vuruşları sonuç vermedi. Zubkov 21'de tekrardan sahne aldı, Bordo-Mavililer'i 2-0 öne geçiren golü kaydetti. İkinci yarıda farkı indirmek isteyen konuk ekibe, Uğurcan Çakır izin vermedi. Fırtına'nın 3. golü, VAR'dan döndü. Rizespor'da kaleci Grbic, kurtarışlarıyla farkın açılması önledi. Trabzonspor, Fenerbahçe mağlubiyetinin üzerine moral buldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.