Samsun'a iki maçta da gol atan ilk yabancı Onuachu.

Yeni transfer Umut Nayir, ilk asistini yaptı.

Samsunspor'un 59'da bulduğu gol ofsayta takıldı.

Samsunspor karşılaşmaya daha istekli başlayan taraftı. Fakat Trabzonspor, ilk 15 dakikanın ardından maça ortak oldu ve rakibine göre çok daha üretken bir oyun sergiledi. Bordo-Mavililer, 23. dakikada Onuachu'nun kafa golüyle öne geçti. 38'de yıldız forvet bir kez daha fileleri sarstı ama ofsayta takıldı. Trabzonspor, ilk devrede rakip kaleye 9 şut çekti ve 6'sında isabet buldu. Samsun kalecisi Okan Kocuk, kritik kurtarışlara imza attı. Samsunspor ise 4 denemeden isabet bulamadı. Fırtına, daha dikine ve daha tehditkâr oynayan taraftı. İkinci devre tempolu başladı. 55'te Onuachu bir kez daha sahne aldı fakat öncesinde Samsun lehine faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Samsunspor, kullandığı bu serbest vuruşla golü buldu, bu kez ofsayt bayrağı kalktı. 81'de ise Onuachu farkı 2'ye çıkardı. Samsun'un direnci iyice kırıldı. 90+1'de Muçi penaltıdan skoru belirledi. Fatih Tekke ve öğrencileri, zorlu deplasmanda güçlü bir oyun sergileyerek 3 puanı 3 golle aldı.