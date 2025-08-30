İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Karadeniz derbisine doğru: Samsunspor, Trabzonspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:14
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakalarında statü gereği forma giyemeyen yeni transfer Afonso Sousa'nın Trabzonspor karşısında forma giymesi bekleniyor.

Sezona Gençlerbirliği ve Kocaelispor galibiyetleri ile başlayan Samsun ekibi, Trabzonspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

