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Spor

Karadeniz derbisini kazanan Rize!

Süper Lig'in 25. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Çaykur Rizespor, Samsunspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak büyük bir geri dönüşe imza attı.

Haber Merkezi22 Şubat 2025 Cumartesi 21:01 - Güncelleme:
Karadeniz derbisini kazanan Rize!
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Süper Lig'in 25. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Çaykur Rizespor, Samsunspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak büyük bir geri dönüşe imza attı.

Samsunspor'un gollerini 23'te Samet Akaydin (Kendi kalesine) ve 41'de Emre Kılınç kaydetti. Rizespor'un golleri ise 52. dakikada Satka (Kendi kalesine), 86'da Ali Sowe ve 88'de Zeqiri kaydetti.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor, Samsunspor'un ligde iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Üçüncü sıradaki Samsunspor, 46 puanda kaldı ve bir maç fazlasıyla 4. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkının 5'e inmesine engel olamadı.

Ligde 3 maç sonra puan alan Çaykur Rizespor ise 30 puana yükseldi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Soner Gönül (Dk. 90+1 Ntcham), Bennasser, Celil Yüksel, Emre Kılınç (Dk. 84 Nanu), Holse (Dk. 63 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 63 Schindler), Dimata

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Papanikolaou (Dk. 22 Buljubasic), Olawoyin, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Berkay Özcan), Mithat Pala (Dk. 46 Jurecka), Akintola (Dk. 46 Zeqiri), Sowe (Dk. 90+3 Mocsi)

Goller: Dk. 24 Samet Akaydin (Kendi kalesine), Dk. 41 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor), Dk. 52 Satka (kendi kalesine), Dk. 86 Sowe, Dk. 88 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 89 Zeqiri, Dk. 90 Jurecka (Çaykur Rizespor), 90+4 Ntcham (Reeder Samsunspor)

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