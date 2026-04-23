İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9296
  • EURO
    52,6251
  • ALTIN
    6826.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karadeniz'de derbi günü: Samsunspor-Trabzonspor
Spor

Karadeniz'de derbi günü: Samsunspor-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. İşte muhtemel 11'ler...

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Karadeniz'de derbi günü: Samsunspor-Trabzonspor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi kazanan taraf, yarı final mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre, Mouandilmadji

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Oulai, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu

ÖNERİLEN VİDEO

Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye operasyon! İran: Kontrolü ele geçirdik

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.