Karadeniz'de derbi günü: Samsunspor-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi kazanan taraf, yarı final mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre, Mouandilmadji
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Oulai, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu